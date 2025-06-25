Türk Eximbank 200 milyon avroluk kredi anlaşması imzaladı
Türk Eximbank, Avusturya'nın resmi İhracat Destek Kuruluşu OeKB'nin sigortası altında 200 milyon avroluk kredi anlaşması imzaladı.
İstanbul
Türk Eximbank tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklamada, Bankanın dün Avusturya'nın resmi İhracat Destek Kuruluşu OeKB'nin sigortası altında 200 milyon avro tutarında 10 yıl vadeli kredi anlaşması imzaladığı bildirildi.
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