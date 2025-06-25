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Ekonomi

Türk Eximbank 200 milyon avroluk kredi anlaşması imzaladı

Türk Eximbank, Avusturya'nın resmi İhracat Destek Kuruluşu OeKB'nin sigortası altında 200 milyon avroluk kredi anlaşması imzaladı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 25.06.2025 - Güncelleme : 25.06.2025
Türk Eximbank 200 milyon avroluk kredi anlaşması imzaladı

İstanbul

Türk Eximbank tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklamada, Bankanın dün Avusturya'nın resmi İhracat Destek Kuruluşu OeKB'nin sigortası altında 200 milyon avro tutarında 10 yıl vadeli kredi anlaşması imzaladığı bildirildi.

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