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Spor

Türkiye'nin bilek güreşinde 'dünyanın en iyisi' olması hedefleniyor

Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu Başkanı Niyazi Kurt, bilek güreşinde Kazakistan ve Rusya'yı geçerek dünyanın en iyisi olmayı hedeflediklerini söyledi.

Deniz Açık   | 24.03.2022
Türkiye'nin bilek güreşinde 'dünyanın en iyisi' olması hedefleniyor Fotoğraf: Deniz Açık/AA

Eskisehir

Şener Arslan Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'nı izlemek için Eskişehir'e gelen Niyazi Kurt, AA muhabirine, genç sporcuların daha iyi tekniğe ve antrenman bilgisini sahip olması amacıyla, sonbaharda Antalya'da yapılması planlanan Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası öncesi hazırlık kampı gerçekleştireceklerini anlattı.

Türkiye'nin dünya bilek güreşi platformunda en iyi şekilde temsil edilmesini amaçladıklarını belirten Kurt, "Şu ana kadar ilk 3'ten hiç dışarı çıkmadık ama Kazakistan ve Rusya'nın ardında kaldık. Hedefimiz Kazakistan ve Rusya'yı geçerek dünyanın en iyisi olmak." dedi.

Niyazi Kurt, 2018 yılında Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'na Türkiye'nin ev sahipliği yaptığını anımsatarak, şimdiye kadar gerçekleştirilen en büyük, en kaliteli, en donanımlı turnuvayı düzenlediklerini aktardı.

Organizasyon Türkiye'ye verildi

Dünya Bilek Güreşi Federasyonunun, eksikliklerini tamamlayamadığı gerekçesiyle bu yıl şampiyonayı Azerbaycan'dan aldığını aktaran Kurt, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kardeş ülke Azerbaycan şampiyonayı alamayınca, 'Biz alırız.' diye yola çıktık. Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun desteği ve 2018 yılındaki referansımızla, bu yıl düzenlenecek Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'na Antalya'da ev sahipliği yapmaya hak kazandık. Nasip olursa 2018 senesindekinden daha iyisini yapacağız. Dünya Şampiyonası'na 2 takımla katılacağız. Her kilo kategorisinde 2 sporcu olacak. 136 sıklette 272 sporcuyla ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğimiz Dünya Şampiyonası'nda Kazakistan ve Rusya'yı geride bırakmayı istiyoruz."

Kurt, yaz kamplarında sporcuları daha iyi hazırlayarak, onların motivasyonlarını artırıp, heyecanlarını yatıştıracaklarını dile getirdi.

Engelliler için ortak çalışma planı

Niyazi Kurt, bedensel engellilerin bilek güreşini rahatlıkla yapabildiğini vurguladı.

Bilek güreşi müsabakalarında, engelli sporcuların da yarışabildiğini kaydeden Kurt, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bedensel engeli olan bir sporcu ile normal bir sporcu bilek güreşi yapabiliyor. Sporcunun ayakta durması yeterli. Önümüzdeki günlerde görme engelliler ve işitme engeliler kategorilerinde de ilgili federasyonlarla görüşeceğiz. Bilek güreşi branşının bağlı federasyonlarca yürütülmesini istiyoruz. Aksi halde bizzat bizim çatımız altında onları da yarıştırmak istiyoruz. Çünkü dünya bilek güreşi şampiyonlarında bedensel engelliler, görme engelliler, işitme engelliler kategorileri mevcut. Gelecek yıl bu kategorilerde ülkemizi yurt dışında temsil etmek istiyoruz."

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