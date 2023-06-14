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Spor

Türkiye-Galler maçı öncesi Samsun'da stat ve antrenman sahası çevresi düzenleniyor

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Galler ile 19 Haziran'da yapacağı karşılaşma öncesinde Samsun'da stat ile antrenman sahasının çevresinde düzenleme çalışması yapılıyor.

İlyas Gün  | 14.06.2023 - Güncelleme : 14.06.2023
Türkiye-Galler maçı öncesi Samsun'da stat ve antrenman sahası çevresi düzenleniyor

Samsun

Samsun Büyükşehir Belediyesi, UEFA standartlarına uygun olarak Samsun 19 Mayıs Stadyumu etrafında yol, kaldırım ve otopark düzenleme çalışmaları gerçekleştirdi. Türkiye ve Galler milli takımlarının antrenman yapacağı Samsunspor Mustafa Kemal Erkanat Batıpark Spor Tesisleri'nde de çevre düzenlemesi gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun'un 27 yıl aradan sonra A Milli Futbol Takımı'nı ağırlayacak olmasından dolayı mutluluk duyduklarını belirtti.

Türkiye-Galler karşılaşması için stadyum çevresinde hummalı bir çalışma gerçekleştirdiklerini anlatan Demir, "Bu kapsamda Sanayi Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki 1950 metrelik çift şerit yolda sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdik. Yolu; kazı, dolgu ve zemin iyileştirmesi yaparak daha konforlu hale getirdik. Takım otobüslerinin giriş yapacağı otopark kısmında düzenleme çalışmalarımız sürüyor. Yine kaldırım yenileme çalışmalarımızda da sona gelindi." ifadelerini kullandı.

Demir, Türkiye ve Galler milli takımlarının antrenman yapacağı Samsunspor Mustafa Kemal Erkanat Batıpark Spor Tesisleri'nde de çevre düzenlemesi yaptıklarını kaydetti.

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Tekkeköy İlçe Şefi Mustafa Gür ise stadyum etrafındaki çalışmaların UEFA standartlarına uygun şekilde yapıldığını vurgulayarak, "Yol çalışmamız tamamlandı, kaldırım ve diğer çalışmalarımız ise devam ediyor. Ekiplerimiz seferber olmuş durumda. Buradaki çalışmalarımızı hızla tamamlayacağız." açıklamasında bulundu.

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