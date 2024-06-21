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Spor

Türkiye, FIVB Kadınlar Milletler Ligi'ne çeyrek finalde veda etti

Fatih Çakmak  | 21.06.2024 - Güncelleme : 21.06.2024
Türkiye, FIVB Kadınlar Milletler Ligi'ne çeyrek finalde veda etti

Ankara

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi (VNL) çeyrek final maçında Polonya'ya 3-2 yenildi.

Milli takım bu sonuçla organizasyona veda ederken, Polonya yarı finale yükseldi.

Günün diğer çeyrek final mücadelesinde ABD'yi 3-0 yenen İtalya, yarı finalde yarın Polonya ile karşı karşıya gelecek.

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