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Spor

Türkiye, Avrupa Oyunları'nda tarihindeki en yüksek madalya sayısına ulaştı

Türkiye, 3. Avrupa Oyunları'nın bitimine 4 gün kala oyunlar tarihindeki kendi madalya rekorunu kırdı.

Erkan Tiryaki  | 28.06.2023 - Güncelleme : 28.06.2023
Türkiye, Avrupa Oyunları'nda tarihindeki en yüksek madalya sayısına ulaştı

Krakow

Polonya'da 21 Haziran'da başlayan oyunlarda dün 6 altın, 7 gümüş ve 12 bronz olmak üzere 25 madalyaya ulaşan Türkiye, bugün 5 madalyayı daha garantiledi.

Okçulukta makaralı yayda Hazal Burun bronz madalya kazanırken, boksta yarı finale yükselen Busenaz Sürmeneli, Gizem Özer, Samet Gümüş ve Buse Naz Çakıroğlu'nun madalya alması kesinleşti.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 2015 Avrupa Oyunları'nda 29 madalya alan Türkiye, Belarus'taki 2019 Avrupa Oyunları'nda ise 15 madalya almıştı.

Türkiye, oyunların bitimine 4 gün kala ve birçok madalya müsabakası henüz tamamlanmadan, madalya sayısını 30'a yükseltmeyi garantiledi ve kendi rekorunu kırdı.

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