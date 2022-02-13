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Spor

Trabzonspor'un eski yıldız futbolcusu İbrahim Yattara, sahalara döndü

Trabzonspor'un eski yıldız oyuncularından İbrahim Yattara, sözleşme imzaladığı Denizli Süper Amatör Ligi takımlarından Yeşil Çivril Belediyespor'da ilk maçına çıktı.

Sebahatdin Zeyrek   | 13.02.2022
Trabzonspor'un eski yıldız futbolcusu İbrahim Yattara, sahalara döndü

Denizli

Trabzonspor'un eski yıldız oyuncularından İbrahim Yattara, Çivril Şehir Stadyumu’nda, takımının Denizli Yıldızspor ile yaptığı karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna dahil oldu.

Türk vatandaşı olarak aldığı "İbrahim Üçüncü" isminin yazılı olduğu 61 numaralı formayla maça çıkan Yattara'nın takımı, 59. dakikada, Halil Çakır'ın attığı golle, karşılaşmayı 1-0 kazandı.

Maç sonunda Yattara, takımının diğer oyuncularıyla seyircilerin önüne gelerek, galibiyet sevinci yaşadı.

Yaklaşık 2 bin kişinin izlediği maçta, taraftarlar Yattara’ya büyük ilgi gösterdi.

Yattara: "Amatör futbolun gelişmesi için böyle bir şey yapıyorum"

İbrahim Yattara, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çivril'e, amatör spora destek vermek için geldiğini söyledi.

Amatör takımda oynamanın enteresan bir durum olduğunu ifade eden Yattara, "Amatör futbolun gelişmesi için böyle bir şey yapıyorum. Bence çok güzel bir durum. Belki bu amatör futbolcuların hayalidir profesyonel oyuncularla oynamak. Ondan dolayı geldim buraya. Benimle oynamalarını ve motive olmalarını istedim. Takımda iki maç oynayacağım. Çok mutluyum. Aile gibi bir takım var burada." diye konuştu.


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