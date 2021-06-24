Euro
10.40
Dolar
8.71
BIST 100
1,410.79
Altın
1,774.99
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Trabzonspor Kulübü yeni sezon formalarını hazırladığı özel kliple tanıttı

Trabzonspor Kulübü, 2021-2022 sezonunda oyuncuların giyeceği formaların tanıtımı için özel klip hazırladı.

Duygu Avunduk   | 24.06.2021
Trabzonspor Kulübü yeni sezon formalarını hazırladığı özel kliple tanıttı

Trabzon

Kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan klipte, Trabzon'un simgesel müzik aleti kemençenin yapımı anlatılarak, formaların tanıtımı yapıldı.

Klipte Trabzon'u anlatan taka, balıkçılık mesleği, sisli dağlar, yaylalar, Akyazı Stadyumu, horon ve taraftarların görüntülerine de yer verilirken, bordo-mavililerin Trabzonspor'un şampiyonluğunda kemençe çalmayı hayal ettikleri ifade edildi.

Yayımlanan klipte yeni formaların gücü kemençenin özellikleriyle karşılaştırılarak, "Kemençe heyecanlıdır. Meraklıdır. Beklemeyi sevmez. O yüzden yarına bırakmadan, büyük istek sebebiyle videomuzu bu akşam yayınlıyoruz. O rüyanın gerçek olacağı günü hasretle bekliyoruz. " ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
AB liderleri, Birliğin Kovid-19'la mücadelede uluslararası dayanışmaya bağlılığını teyit etti
Kazakistan'ın başkentindeki kampanyada Kovid-19 aşısı olanlardan bir kişiye çekilişle ev hediye edilecek
İsrail'de Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle kapalı alanda maske takma zorunluğu yeniden getiriliyor
Türkiye'de son 24 saatte 5 bin 703 kişinin testi pozitif çıktı, 59 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Trabzonspor Kulübü yeni sezon formalarını hazırladığı özel kliple tanıttı

Trabzonspor Kulübü yeni sezon formalarını hazırladığı özel kliple tanıttı

Trabzon'da tatil köyü konforundaki gençlik kampı kültürel kaynaşmayı sağlıyor

'Bir nefesin bile ne kadar önemli olduğunu anlamış oldum'

Uğurcan Çakır ve Şenol Güneş'e hakaret içerikli paylaşımlar yapanlar hakkında işlem başlatıldı

Uğurcan Çakır ve Şenol Güneş'e hakaret içerikli paylaşımlar yapanlar hakkında işlem başlatıldı
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun yeni sezonda şampiyonluğa inancı tam

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun yeni sezonda şampiyonluğa inancı tam
Uzungöl salgın öncesi günlerine dönmeye hazırlanıyor

Uzungöl salgın öncesi günlerine dönmeye hazırlanıyor