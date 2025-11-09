Dolar
Yaşam

Trabzon'daki Toprak Ana Köy Yaşam Merkezi, öğrencilerin doğa ile buluşma mekanı oldu

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde hizmet veren Toprak Ana Köy Yaşam Merkezi, farklı yaş gruplarından öğrencilere çeşitli etkinlikleri doğayla iç içe bir ortamda sunuyor.

Duyğu Avunduk  | 09.11.2025 - Güncelleme : 09.11.2025
Trabzon'daki Toprak Ana Köy Yaşam Merkezi, öğrencilerin doğa ile buluşma mekanı oldu Fotoğraf: Hasan Taşcan/AA

Trabzon

İlçeye bağlı Mersin Mahallesi'nde yıllar önce okul olarak hizmet veren bina, 3 yıl önce yapılan çalışmalarla yenilendi.

Tarım uygulama bölümü, tasarım ve geri dönüşüm atölyeleri ile kümes hayvanları için alanların oluşturulduğu bina, aradan geçen sürede 10 bin 500 öğrenciye ev sahipliği yaptı.

Okul yöneticilerinin randevu alarak öğrencilerini getirebildiği Toprak Ana Köy Yaşam Merkezi, temel yaşam becerilerini kazandırabilmeyi hedefliyor.

İlçede hizmet veren Minik Kalpler Anaokulu'nun 25 öğrencisi de merkeze gelerek unutulmaz anlar yaşadı.

Öğrenciler, taş değirmende mısır unu yapmalarının yanı sıra bahçede fide dikimi, odun kesme, atölye çalışması gibi çok sayıda etkinliği tecrübe etme imkanı buldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, AA muhabirine, merkez sayesinde öğrencilerde hayata dair farkındalık oluşturduklarını söyledi.

Öğrencilerin merkezde edindikleri deneyimlerin önemine değinen Uygun, "700 öğretmen, çok sayıda üniversitelerden meraklı akademisyen ve onların eğitim fakültelerinden pek çok öğrenci burayı ziyaret etmiş durumda." dedi.

Uygun, köy yaşam merkezlerindeki alanlar sayesinde öğrencilerin ayran ve mısır unu yapımından çiftçilerin karşılaştığı zorluklara kadar birçok konuyu deneyimleme fırsatı bulduklarını dile getirdi.

"Bu tür mekanlar önemli bir avantaj sağlıyor"

Eğitim için önemli ve güçlü çalışmalar yapıldığına işaret eden Uygun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz de bu çalışmaları yerelde hem öğrencilerimizle hem öğretmenlerimizle aktif uygulamak, dinamik bir rol üstlenmek ve bunu alana da yayabilmek anlamında bugün Toprak Ana Köy Merkezi'nde çocuklarımızla beraber bir gün geçiriyoruz. Burası her gün randevusu dolu olan bir yer. Her gün böyle cıvıl cıvıl, her gün böyle mutlu. Bu yaklaşım Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından çok önemseniyor. Gerçekten de çocuklarımızın ezbercilikten uzak, hayata dokunarak ve öğrenmenin kalıcı kılınması konusunda aslında bu tür mekanlar önemli bir avantaj sağlıyor."

Uygun, Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün Okul Dışı Öğrenme Ortamları Projesi'ne yönelik kentte bulunan tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle öne çıkan çok sayıda destinasyonu da belirlediklerini söyledi.

Öğrenciler keyifli vakit geçiriyor

Merkeze gelen 6 yaşındaki İpek Gedikoğlu, gün boyunca keyifli çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Güzel bir gün geçirdim, tekrar gelmek isterim." dedi.

Kuzey Çakmak ise bitkilerin nasıl korunabileceklerini öğrendiklerini ifade ederek, halat çekme oyunundan oldukça keyif aldığını anlattı.

