Doğu Karadeniz'in 10 aylık Türk somonu ihracatı 152 milyon doları aştı
Doğu Karadeniz'den ocak-ekim döneminde yapılan Türk somonu ihracatı, 152 milyon 371 bin 502 dolara ulaştı.
Trabzon
Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Su Ürünleri Sektör Komitesi Başkanı İsmail Kobya, AA muhabirine, yılın 10 ayında bölgeden 18 ülkeye 23 bin 312 ton Türk somonu ihraç edildiğini söyledi.
İhracattan 152 milyon 371 bin 502 dolar gelir sağlandığını bildiren Kobya, söz konusu ürün ihracatında Rusya'nın başı çektiğini belirtti.
Kobya, Rusya'ya 80 milyon 837 bin 189 dolarlık Türk somonu dış satımı yapıldığını aktararak, "Rusya'yı 24 milyon 841 bin 854 dolarla Vietnam, 21 milyon 892 bin 463 dolarla Japonya takip etti. Bölgeden ayrıca Slovakya ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne de bu dönem ihracat yapıldı." dedi.
Bölge ihracatının 108 milyon 438 bin 594 dolarının Trabzon'dan gerçekleştirildiğini vurgulayan Kobya, kentten Rusya başta olmak üzere 15 ülkeye 16 bin 251 ton Türk somonu satıldığını bildirdi.
Kobya, bölge ve Trabzon olarak somon ihracatından beklentilerinin yüksek olduğuna işaret ederek, ihracatın artırılması ve Türk somonunun dünya pazarlarında marka değerinin yükseltilmesi için yeni hedef ülkeler ile katma değeri yüksek ürün çeşitlerine odaklanacaklarını sözlerine ekledi.