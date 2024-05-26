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Spor

Trabzonspor, futbolcu Marcel Hartel'in transfer haberlerini yalanladı

Trabzonspor Kulübü, futbolcu Marcel Hartel'in transferiyle ilgili basında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Duygu Avunduk  | 26.05.2024 - Güncelleme : 26.05.2024
Trabzonspor, futbolcu Marcel Hartel'in transfer haberlerini yalanladı

Trabzon

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Marcel Hartel'in kulübümüze transferiyle alakalı basında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, oyuncuyla ilgili bordo-mavili kulübün herhangi bir transfer çalışması olmadığı belirtildi.

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