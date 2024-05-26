Trabzonspor, futbolcu Marcel Hartel'in transfer haberlerini yalanladı
Trabzonspor Kulübü, futbolcu Marcel Hartel'in transferiyle ilgili basında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Trabzon
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Marcel Hartel'in kulübümüze transferiyle alakalı basında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, oyuncuyla ilgili bordo-mavili kulübün herhangi bir transfer çalışması olmadığı belirtildi.
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AÇIKLAMA— Trabzonspor Kurumsal (@TSKurumsal) May 26, 2024
Profesyonel futbolcu Marcel Hartel’in kulübümüze transferiyle alakalı basında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.
Bahsi geçen oyuncuyla ilgili kulübümüzün herhangi bir transfer çalışması yoktur.
Kamuoyuna duyurulur.