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Spor

Trabzonspor, Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun mesajı yayımladı

Trabzonspor Kulübü, dirseğinde kırık meydana gelen Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi'ye geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Hakan Burak Altunöz   | 09.02.2020
Trabzonspor, Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun mesajı yayımladı

Trabzon

Trabzonspor Kulübü, dirseğinde kırık meydana gelen Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Bugün yaşadığı talihsiz kaza sonucu dirseğinde kırık meydana gelen Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi’ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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