Trabzonspor, Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun mesajı yayımladı
Trabzonspor Kulübü, dirseğinde kırık meydana gelen Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi'ye geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Trabzon
Trabzonspor Kulübü, dirseğinde kırık meydana gelen Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Bugün yaşadığı talihsiz kaza sonucu dirseğinde kırık meydana gelen Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi’ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.