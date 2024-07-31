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Spor

Trabzonspor, 61. yaşına giren Abdullah Avcı'nın doğum gününü kutladı

Trabzonspor Kulübü, futbol takımının teknik direktörü Abdullah Avcı'nın 61. yaş gününü kutladı.

Selçuk Kılıç  | 31.07.2024 - Güncelleme : 31.07.2024
Trabzonspor, 61. yaşına giren Abdullah Avcı'nın doğum gününü kutladı

Trabzon

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesaplarından yayımlanan mesajda, "Bugün şampiyon teknik direktörümüz Abdullah Avcı'nın 61. yaş günü. Mutlu yıllar Abdullah Avcı, birlikte nice yeni zaferlere." ifadesine yer verildi.

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