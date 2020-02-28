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Spor

TFF Tahkim Kurulu Ahmet Nur Çebi'nin cezasını onadı

TFF Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye verdiği 15 gün hak mahrumiyeti cezasını onadı.

Süha Gür   | 28.02.2020
TFF Tahkim Kurulu Ahmet Nur Çebi'nin cezasını onadı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, kurulun, Ahmet Nur Çebi'ye sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle verilen 15 gün hak mahrumiyeti ve 20 bin lira para cezasını oy birliğiyle onadığı belirtildi.

Açıklamada Beşiktaş Kulübüne, resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı verilen 100 bin lira para cezasının da oy birliği ile onandığı bildirildi.

Öte yandan müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK tarafından 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 13 bin lira para cezası verilen Fenerbahçe Antrenörü Volkan Kazak'ın cezasına ilişkin itirazın da reddedildiği kaydedildi.

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