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Spor

TFF, Serebral palsili çocuklar için futbol etkinliği gerçekleştirdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında SERÇEV (Serebral Palsili Çocuklar Derneği) ile serebral palsili çocuklar için futbol etkinliği düzenledi.

Fatih Çakmak  | 02.06.2023 - Güncelleme : 02.06.2023
TFF, Serebral palsili çocuklar için futbol etkinliği gerçekleştirdi

Ankara

Milli Eğitim Vakfı Gökkuşağı Özel Eğitim İlkokulu'ndaki etkinlikte konuşan TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy, "Bu sahanın inşasını Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Kasapoğlu yaptırdı. Sahaların anlam kazanabilmesi için TFF olarak 17 yıldır engelli futbolunun yanında ve içerisindeyiz." dedi.

Engelli futbolunda önde gelen ülkelerinden birisi olduklarını belirten Gürsoy, "Ülkemizde otistik ve aynı zamanda serebral palsili bireylerimiz de var. Paralimpik bir branş olan serebral palsilde futbolunun başlatılması konusunda bir adım atmak istedik. MEB'e bağlı bu güzel okulumuzda 250'ye yakın serebral palsili arkadaşlarımızın futbol oynayabilmelerini, futbolla hayata bağlanabilmelerini istedik." diye konuştu.

Konuşmaların ardından yeni sahanın açılış kurdelesini Gürsoy, SERÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Kırçuval ve serebral palsili çocukların da katılımıyla kesti.

Serebral palsili çocuklardan Bekir Albay etkinlikle ilgili "Futbola bayılıyorum, bu etkinlik beni çok mutlu etti, 'her şeyim' futbol diyebilirim. Her yıl böyle olacağına göre gayet eğlenceli olacağını düşünüyorum. Galatasaray formamla gelmiştim ama sonra milli takım forması giydim. Çok mutluyum Galatasaray'ı da tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Çocuklardan Ali Çelik de etkinlikten dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Maç bile yapacağız, dostluk kazansın ben Beşiktaşlıyım, şampiyon olsa da olmasa da gönlümüzde her zaman şampiyon." değerlendirmesinde bulundu.

Açılışın ardından bir gösteri maçı yapıldı.

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