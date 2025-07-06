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Spor, Futbol

Fenerbahçe, Kolombiyalı futbolcu Jhon Duran'ı 1 yıllığına kiraladı

Fenerbahçe, Kolombiyalı santrfor Jhon Duran'ı 1 yıllığına kiraladığını duyurdu.

Can Öcal  | 06.07.2025 - Güncelleme : 06.07.2025
Fenerbahçe, Kolombiyalı futbolcu Jhon Duran'ı 1 yıllığına kiraladı

İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Suudi Arabistan 1. Ligi takımlarından Al Nassr'ın formasını giyen 21 yaşındaki oyuncunun 1 yıllığına kiralanması için kulübüyle anlaşmaya varıldığı belirtildi.

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Duran, geçen sezonun ikinci yarısında transfer olduğu Al Nassr'da 18 maçta 12 gol kaydetti.

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