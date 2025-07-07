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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

07.07.2025 - Güncelleme : 07.07.2025
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kartalkaya'daki otel yangını davasını takip edecek, partisinin il başkanları toplantısı ile parti genel merkezinde TBMM kapalı grup toplantısına katılacak.

(Bolu/09.00/Ankara/14.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Seydişehir-Bozkır Devlet Yolu temel atma töreni ile Stadyum-Şehir Hastanesi Tramvay Hattı temel atma törenine katılacak, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını ve Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret edecek.

(Konya/11.00/14.00/15.00/16.00/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, tahvil ve hazine bonosu ihalesi gerçekleştirecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 17. BRICS Liderler Zirvesi kapsamındaki temaslarına devam edecek.

(Rio de Janeiro) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 78 kişinin yaşamını yitirdiği, 133 kişinin yaralandığı yangına ilişkin 32 sanığın yargılanmasına başlanacak.

(Bolu) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonu fikstür çekimi, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Voleybol 19 Yaş Altı Kızlar Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, C Grubu'ndaki beşinci ve son maçında ABD ile karşı karşıya gelecek.

(Osijek/22.15)

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