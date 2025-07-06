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Porto'da teknik direktörlük görevine Francesco Farioli getirildi

Portekiz ekibi Porto'da teknik direktörlük görevine Francesco Farioli getirildi.

Emre Aşıkçı  | 06.07.2025 - Güncelleme : 06.07.2025
Porto'da teknik direktörlük görevine Francesco Farioli getirildi

İstanbul

Kulüpten yapılan açıklamada, 36 yaşındaki İtalyan teknik adam ile 2 sezonluk sözleşme imzalandığı belirtildi.

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Francesco Farioli, Türkiye'de Fatih Karagümrük ve Alanyaspor'u çalıştırdıktan sonra Fransa'da Nice, Hollanda'da da Ajax'ta görev yapmıştı.

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