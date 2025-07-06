Porto'da teknik direktörlük görevine Francesco Farioli getirildi
Portekiz ekibi Porto'da teknik direktörlük görevine Francesco Farioli getirildi.
İstanbul
Kulüpten yapılan açıklamada, 36 yaşındaki İtalyan teknik adam ile 2 sezonluk sözleşme imzalandığı belirtildi.
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Francesco Farioli, Türkiye'de Fatih Karagümrük ve Alanyaspor'u çalıştırdıktan sonra Fransa'da Nice, Hollanda'da da Ajax'ta görev yapmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.