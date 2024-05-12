TBMM Başkanı Kurtulmuş, Avrupa Şampiyonu Mete Gazoz için tebrik mesajı yayımladı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Almanya'da düzenlenen Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Mete Gazoz'u tebrik etti.
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Kurtulmuş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Dünya ve Olimpiyat Şampiyonluğunun ardından rakibini 6-0 yenerek Avrupa Şampiyonu olan milli sporcumuz Mete Gazoz'u yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.
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Tebrikler Mete Gazoz 🏹🎯🏅— Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus) May 12, 2024
Dünya ve Olimpiyat Şampiyonluğunun ardından, rakibini 6-0 yenerek Avrupa Şampiyonu olan millî sporcumuz Mete Gazoz'u yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. 🇹🇷 pic.twitter.com/zExuj3zQPZ