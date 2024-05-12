Dolar
32.26
Euro
34.74
Altın
2,360.56
ETH/USDT
2,939.60
BTC/USDT
61,681.00
BIST 100
10,218.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul’da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto amacıyla Ümraniye Sondurak Camisi'nden Ümraniye Metro durağına meşaleli yürüyüş gerçekleştiriliyor.
logo
Spor

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Avrupa Şampiyonu Mete Gazoz için tebrik mesajı yayımladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Almanya'da düzenlenen Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Mete Gazoz'u tebrik etti.

Adem Balta  | 12.05.2024 - Güncelleme : 12.05.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Avrupa Şampiyonu Mete Gazoz için tebrik mesajı yayımladı

TBMM

Kurtulmuş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Dünya ve Olimpiyat Şampiyonluğunun ardından rakibini 6-0 yenerek Avrupa Şampiyonu olan milli sporcumuz Mete Gazoz'u yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MİT Başkanı Kalın, Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile görüştü
Elazığ'da dolu ve sağanak etkili oldu
E-5 yan yolda patlayan kanalizasyon hattının kokusu çevrede rahatsızlık uyandırıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bütün ülkeleri biran önce Filistin devletini tanımaya davet ediyoruz
"Ayasofya davası"nı kazanan İsmail Kandemir'in cenazesi toprağa verildi

Benzer haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Avrupa Şampiyonu Mete Gazoz için tebrik mesajı yayımladı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Avrupa Şampiyonu Mete Gazoz için tebrik mesajı yayımladı

Emine Erdoğan, Avrupa şampiyonu Mete Gazoz'u kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa şampiyonu Mete Gazoz'u kutladı

Milli okçu Mete Gazoz, Avrupa şampiyonu oldu

Milli okçu Mete Gazoz, Avrupa şampiyonu oldu
Okçulukta Makaralı Yay Kadın Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu

Okçulukta Makaralı Yay Kadın Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu
Okçulukta Mete Gazoz, Açık Hava Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi

Okçulukta Mete Gazoz, Açık Hava Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet