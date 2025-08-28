Dolar
logo
Spor

Milli okçu Merve Nur Eroğlu: Amacım altın madalyayı alıp bayrağımı en iyi şekilde temsil edebilmek

Milli sporcu Merve Nur Eroğlu, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda aldığı gümüş madalyayı Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları'nda altın madalyaya yükseltmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Batuhan Dişbudak  | 28.08.2025 - Güncelleme : 28.08.2025
Milli okçu Merve Nur Eroğlu: Amacım altın madalyayı alıp bayrağımı en iyi şekilde temsil edebilmek Fotoğraf: Batuhan Dişbudak/AA

Samsun

Okçuluğa 2013 yılında başlayan 30 yaşındaki Eroğlu, kariyerine yurt içinde ve dışında katıldığı müsabakalarda elde ettiği birçok madalya sığdırdı. Eroğlu, Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından 2018'de paralimpik kadınlar kategorisinde "yılın sporcusu" seçildi.

Konya'da 2021'de düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda para okçuluk milli takımında bireysel ve mix takım halinde 2 altın madalya kazanan Eroğlu, 2023 yılı Mayıs ayında Çekya'da gerçekleştirilen Avrupa Kupası'nda şampiyon oldu.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda gümüş madalya kazanan milli para okçu Eroğlu, 2028 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles kentinde düzenlenecek Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanmayı hedefliyor.

Merve Nur Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2011 yılından beri okçuluk yaptığını, Avrupa'da çok sayıda başarıları olduğunu ve dünya kupasında şampiyonlukları bulunduğunu dile getirdi.

"2028'de zirveyi hedefliyorum"

2028 Paralimpik Oyunları'na en iyi şekilde hazırlandığını vurgulayan Merve, şunları söyledi:

"Benim amacım olimpiyatlarda orada altın madalyayı alıp bayrağımı en iyi şekilde temsil edebilmek. Altın madalya almak istiyorum, Onun için de çalışmalarına devam ediyorum. Üç gün çalışıp bir gün izin yapıyorum, antrenmanlarım 3-4 saat sürüyor. Okçuluk çok güzel bir spor, herkese öneriyorum. Los Angeles 2028'de zirveyi hedefliyorum."

Merve'nin Okçular Vakfı Spor Kulübü antrenörü Gonca Genç ise çalışmalarını en iyi şekilde sürdürdüklerini belirterek, "Tüm sporcularımız için yaptığımız yıllık antrenman programlarımız var. Hem milli takım antrenörlerimizle hem de kulüp antrenörleriyle birlikte eş zamanlı bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

