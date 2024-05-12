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Spor

Milli okçu Mete Gazoz, Avrupa şampiyonu oldu

Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nın klasik yay erkekler finalinde Mete Gazoz, Slovenya'dan Den Habjan Malavasic'i yenerek altın madalya kazandı.

Erkan Tiryaki  | 12.05.2024 - Güncelleme : 12.05.2024
Milli okçu Mete Gazoz, Avrupa şampiyonu oldu

Ankara

Almanya'nın Essen kentinde düzenlenen şampiyonada Mete Gazoz, finalde Sloven rakibiyle karşılaştı.

Rakibi karşısında çok üstün bir maç çıkaran Mete, Den Habjan Malavasic'i 6-0 yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

İlk Avrupa şampiyonluğu

Mete Gazoz, ilk kez Avrupa şampiyonluğu elde etti.

2020'de olimpiyat, 2023'te de dünya şampiyonluğuna ulaşan milli sporcu, kariyerinde ilk kez Avrupa şampiyonu olmayı başardı.

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