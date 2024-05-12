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WRC'nin 5. etabı Portekiz Rallisi'ni Sebastien Ogier kazandı

Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) 2024 sezonunun 5. ayağı Portekiz Rallisi'ni, Toyota Gazoo takımından Fransız pilot Sebastien Ogier kazandı.

Mutlu Demirtaştan  | 12.05.2024 - Güncelleme : 12.05.2024
WRC'nin 5. etabı Portekiz Rallisi'ni Sebastien Ogier kazandı

İstanbul

Portekiz'de düzenlenen 22 etaplık mücadeleyi 3 saat 41 dakika 32.3 saniyede tamamlayan Ogier, bu sezon ikinci, kariyerinin 60. ralli zaferini elde etti. WRC'de 8 defa şampiyonluk yaşayan Ogier, Portekiz Rallisi'ni 6 kez kazanan ilk pilot oldu.

Hyundai Shell Mobis ekibinden Estonyalı Ott Tanak, liderin 7.9 saniye gerisinde ikinci, aynı takımdan Belçikalı Thierry Neuville ise Ogier'nin 1 dakika 09.8 saniye arkasında üçüncü sırada yer aldı.

Pilotlar klasmanında Neuville, 110 puanla zirvedeki yerini korudu. Belçikalı sürücüyü, 86 puanla Büyük Britanyalı Elfyn Evans (Toyota Gazoo) ve 79 puanla Tanak izledi.

WRC'nin 6. ayağı, 30 Mayıs-2 Haziran tarihlerinde İtalya'da düzenlenecek.

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