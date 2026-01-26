Dolar
43.37
Euro
51.59
Altın
5,093.92
ETH/USDT
2,900.40
BTC/USDT
87,758.00
BIST 100
13,177.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Sporda Haftanın Özeti

Sporda Haftanın Özeti

Spor dünyasında bir hafta böyle geçti. Trendyol’un katkılarıyla...

26.01.2026 - Güncelleme : 26.01.2026
Sporda Haftanın Özeti

Ankara
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Muğla'da fırtınamsı rüzgar etkili oluyor
Yurdun kuzey kesimleri için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Sakarya'da minibüs şoförünün fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirmesi kamerada
Nijerya Devlet Başkanı Tinubu Türkiye'yi ziyaret edecek
Hatay'da su şebekelerini besleyen iki barajın doluluk oranı mevsim yağışlarıyla arttı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Sporda Haftanın Özeti

Sporda Haftanın Özeti

Sporda Haftanın Özeti

Sporda Haftanın Özeti

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet