Sporda Haftanın Özeti

Ankara
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
🏆 Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında lider Galatasaray, Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe ise Corendon Alanyaspor'u 3-2 yenerek sarı-kırmızılılarla arasındaki farkı bir puana düşürdü.— AA SPOR (@aa_spor) January 19, 2026
🇹🇷 Zeynep Sönmez, sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta… pic.twitter.com/aDFxeb1oSv