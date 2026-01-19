Dolar
43.26
Euro
50.42
Altın
4,676.70
ETH/USDT
3,215.00
BTC/USDT
93,015.00
BIST 100
12,747.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Antalya’nın Serik ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor. Trabzonspor’un yeni transferi Norveçli futbolcu Mathias Lovik, Trabzon’a geldi.
logo
Gündem

Antalya'da ormanlık alanda yangın çıktı

Antalya'nın Serik ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Servet Tümer  | 19.01.2026 - Güncelleme : 19.01.2026
Antalya'da ormanlık alanda yangın çıktı Fotoğraf: Servet Tümer/AA

Antalya

Sarıabalı Mahallesi'nde Deligözler mevkisindeki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İhbar üzerine, bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

Yangının yerleşim yerlerine yaklaşması nedeniyle jandarma ekipleri bölgedeki bazı evleri tedbiren boşalttı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan, bazı büyükelçilikler için yeni görevleri tebliğ etti
Antalya'da ormanlık alanda yangın çıktı
Tokat ile Musul "kardeş şehir" oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemizde terörün devri kapanmıştır
Şanlıurfa'da yatak deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Antalya'da ormanlık alanda yangın çıktı

Antalya'da ormanlık alanda yangın çıktı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet