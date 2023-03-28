Dolar
19.11
Euro
20.71
Altın
1,961.80
ETH/USDT
1,737.20
BTC/USDT
27,009.00
BIST 100
4,927.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Spor tırmanış şampiyonasında rekor kıran sporcular, Türkiye'yi Polonya'da temsil edecek

Türkiye Dağcılık Federasyonunca Trabzon'da düzenlenen "Mustafa Tekin Spor Tırmanış Küçükler A-B/ Gençler ve Büyükler Hız 2023 Türkiye Şampiyonası"nda Türkiye rekoru kıran 2 sporcu, Polonya'da Türkiye'yi temsil edecek.

Duygu Avunduk  | 28.03.2023 - Güncelleme : 28.03.2023
Spor tırmanış şampiyonasında rekor kıran sporcular, Türkiye'yi Polonya'da temsil edecek

Trabzon

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yomra Cimnastik Salonu'nda 24 Mart'ta gerçekleştirilen Mustafa Tekin Spor Tırmanış Küçükler A-B/ Gençler ve Büyükler Hız 2023 Türkiye Şampiyonası'na farklı illerden 61 sporcu katıldı.

Sporcuların hız duvarındaki rotayı en az sürede bitirebilmek için kıyasıya yarıştığı şampiyonada, TEDAK Kulübü ve Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcusu Mehmet Ali Tarım, genç erkekler kategorisinde kendisine ait 7.90 saniyelik Türkiye rekorunu 7.60 saniyeye indirdi.

Ankara Yeti Dağcılık İhtisas Kulübü sporcusu Timur Taş da büyük erkekler kategorisinde 7.53 saniyelik tırmanışıyla Türkiye rekoru kırdı.

Sporcular, 1-2 Nisan'da Polonya'da gerçekleştirilecek Avrupa Spor Tırmanış Hız Şampiyonası'na katılacak.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ersan Başar, AA muhabirine, bu yılki şampiyonaya, 5 Mart'ta yaylada kayak yaparken çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden Dağcılık ve Dağ Kayağı Milli Takım Antrenörü Mustafa Tekin'in adının verildiğini söyledi.

Türkiye'nin dağcılık konusunda çok yönlü ve aktif bir yapıya sahip olduğuna işaret eden Başar, şunları kaydetti:

"Olimpik branş olan spor tırmanış hızla büyüyor ve birçok şehrimizde tırmanma duvarlarının yapımıyla gelişiyor. Şampiyonada bizlere çok çekişmeli ralliler izleten sporcular, bu alanda çok hızlı bir şekilde belli bir noktaya geldiğimizi açıkça gözler önüne serdi. Trabzon'da yapılan bu duvar sayesinde de birçok genç sporcumuz kendini yetiştirme fırsatı bularak ülkemizi uluslararası yarışmalarda temsil etti ve etmeye devam ediyor. Trabzon'da aynı gün üst üste rekor kıran 2 sporcumuzu tebrik ediyorum. Rekor kıran sporcularımız, 1-2 Nisan'da Polonya'da ülkemizi temsil edecek. Yarışmaya katılan tüm sporcularımızı kutluyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hakkari'de 4 terörist etkisiz hale getirildi
İstanbul'da 6 kişinin öldüğü kazaya ilişkin kamyon şoförü tutuklandı
İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu için kuvvetli kar uyarısı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Dezenformasyonla mücadeleyi milli bir vazife olarak görüyoruz
Balkanlar'dan gelen soğuk hava nedeniyle Trakya'da sıcaklıklar düştü

Benzer haberler

Spor tırmanış şampiyonasında rekor kıran sporcular, Türkiye'yi Polonya'da temsil edecek

Spor tırmanış şampiyonasında rekor kıran sporcular, Türkiye'yi Polonya'da temsil edecek

Trabzon'da ana su hattı patladı

KTÜ'nün "su üstü insansız deniz aracı" mavi sularla buluşmaya hazırlanıyor

Türkiye'nin 2 aylık bal ihracatı 6,5 milyon dolar oldu

Türkiye'nin 2 aylık bal ihracatı 6,5 milyon dolar oldu
Trabzonspor'da yönetim kurulu, idari ve mali yönden oy çokluğuyla ibra edildi

Trabzonspor'da yönetim kurulu, idari ve mali yönden oy çokluğuyla ibra edildi
Karadenizli balıkçıların tezgahları ramazanın ilk gününde şenlendi

Karadenizli balıkçıların tezgahları ramazanın ilk gününde şenlendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet