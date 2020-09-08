Euro
8.84
Dolar
7.48
BIST 100
1,094.27
Altın
1,916.79
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kongo Cumhuriyeti Dışişleri, İşbirliği ve Yurtdışındaki Kongolular Bakanı Jean-Claude Gakosso ile ortak basın toplantısı düzenliyor CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi Toplantısı’nın açılışında konuşuyor İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Akademisi mezuniyet töreninde konuşuyor Malatya'da deprem
logo
Spor

Sofuoğlu ailesinin üçüncü kuşak motosikletçisi Bahattin, pistlerin 'bir numarası' oldu

Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda son iki yarışta podyumda yer alan Bahattin, kuzenleri Sinan ve Kenan'dan sonra Sofuoğlu ailesinin üçüncü ismi olarak uluslararası pistlerde yarışıyor.

Hüseyin Doğru   | 08.09.2020
Sofuoğlu ailesinin üçüncü kuşak motosikletçisi Bahattin, pistlerin 'bir numarası' oldu

Ankara

Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda son iki yarışta podyumda yer alan Bahattin Sofuoğlu, ailenin üçüncü kuşağı olarak Sinan ve Kenan Sofuoğlu'ndan sonra uluslararası pistlerde boy gösteriyor.

Hafta sonu İspanya'nın MotorLand Aragon Pisti'nde gerçekleştirilen Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda sezonun 4. etabında favori isimler arasında gösterilen ve 2 kez podyuma çıkan Bahattin Sofuoğlu, ailenin 3 kuşaktan genç motosikletçisi olarak dikkati üzerine çekiyor. Henüz 17 yaşındaki Bahattin, Aragon Pisti'ndeki pole pozisyonundan başladığı ilk yarışta ikinci sırada yer aldı. İspanyol Victor Rodirguez Nunez’in takımı Kawasaki 2R Racing, kurallara uymaması nedeniyle diskalifiye edildi. Bahattin ise yarışta ilk sıraya yükseldi.

Milli motosikletçi ikinci yarışı ise üçüncü sırada tamamlayarak kendine podyumda yer bulmayı başardı.

Genç motosikletçiye doğduğunda, Kenan Sofuoğlu'nun 2002'de trafik kazasında yaşamını yitiren ağabeyi Bahattin'in adı verildi. Bahattin Sofuoğlu, Sinan ve Kenan'a motosiklet sporlarına tutku aşılayan isimlerin başında geliyor.

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu'nun kuzeni Sinan Sofuoğlu ise 9 Mayıs 2008'de Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki yarış pistinde antrenman sırasında motosikletten düşerek ağır yaralandı. Sinan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Sinan Sofuoğlu, İstanbul Park'ta 2005 yılında düzenlen Moto GP Dünya Şampiyonası'nda 250 CC'de misafir sporcu olarak yarıştı. Sinan, Moto GP'ye katılan ilk Türk motosikletçi olarak kayıtlara geçti.

Kenan Sofuoğlu: "Bahattin ileride büyük başarılar elde edecek"

AK Parti Sakarya Milletvekili ve eski Dünya Supersport şampiyonu Kenan Sofuoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birçok kategoride Türkiye adına uluslararası yarışa katılan sporcuların bulunduğunu söyledi.

Dünya Supersport Şampiyonası'nda 2007, 2010, 2012, 2015 ve 2016 olmak üzere toplamda 5 dünya şampiyonluğu bulunan ve şu an milli takım kaptanlığını da yürüten Sofuoğlu, şöyle konuştu:

"Bahattin, benim kuzenim. Rahmetli ağabeyimin adı verildi. Küçük yaştan beri yetiştiriyorum. Motosiklete ayrı bir ilgisi var. Sofuoğlu ailesi olarak 3. kuşak motosikletçi. Şu an çok iyi bir noktaya geldi. Sezon boyunca üzerine koyarak yükseleceğine inanıyorum."

Genç motosikletçinin yakın zamanda daha farklı noktalara geleceğini ve bunun için planlama yaptıklarını anlatan Sofuoğlu, şunları kaydetti:

"Bahattin Sofuoğlu, başarılarıyla pistlerdeki bayrağımızı şu an yukarıda taşıyor. Yurt dışından önemli teklifler var. Beni en çok mutlu eden ise her kategoride sporcularımız var ve birisi olmasa diğerinden başarı haberi verebiliyoruz. Bahattin de başarılı sporcularımızdan biri. Daha çok genç olmasına rağmen Sofuoğlu ailesini uluslararası yarışlarda temsil eden üçüncü isim oldu. Bayrağımızı doğru kişiye teslim ettiğimize inanıyorum. Dünyanın en hızlı genç isimlerinin yarıştığı kategoride büyük başarılar elde ediyor. Herkesi şaşırtan sonuçlar alıyor."

Kenan Sofuoğlu

Kenan Sofuoğlu, 12 Mayıs 2018'de İtalya'daki Imola Pisti'nde düzenlenen Dünya Supersport Şampiyonası’nda aktif sporculuk kariyerini sonlandırdı.

Şampiyonluk kupasını 5 kez kaldırdığı Dünya Supersport Şampiyonası'da Sofuoğlu, mücadele ettiği 11 yılda, 126 yarışa katıldı.

Şampiyonada 43 birincilik, 27 ikincilik ve 15 de üçüncülük elde eden milli motosikletçi, 85 kez podyumda yer almayı başardı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çinli aşı üreticisi, 3 bin çalışanı ve ailelerine Kovid-19 aşısı yapıldığını duyurdu
İran'da son 24 saatte 132 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Ankara ve İstanbul'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında dolmuşlar denetlendi
İsrail'de Kovid-19 günlük vaka sayısında yeni rekor
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Yüz yüze eğitim konusunda teknik hazırlıklarımız var

Benzer haberler

Sofuoğlu ailesinin üçüncü kuşak motosikletçisi Bahattin, pistlerin 'bir numarası' oldu

Sofuoğlu ailesinin üçüncü kuşak motosikletçisi Bahattin, pistlerin 'bir numarası' oldu

Milli motosikletçi Asrın Rodi Pak'ın hedefi dünya şampiyonluğu

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu İspanya'da ikinci oldu

Bahattin Sofuoğlu, Dünya Supersport 300'de İspanya yarışına pole pozisyonunda başlayacak

Bahattin Sofuoğlu, Dünya Supersport 300'de İspanya yarışına pole pozisyonunda başlayacak
Milli motosikletçiler İspanya yolcusu

Milli motosikletçiler İspanya yolcusu