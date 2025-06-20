Otomobil sporcusu Ayhancan Güven, Nürburgring 24 Saat Yarışı'nda mücadele edecek
Milli pilot Ayhancan Güven, Kıtalararası GT Challenge serisinin Nürburgring 24 Saat Yarışı'nda mücadele edecek.
Ankara
Almanya'daki Nürburgring Nordschleife Pisti'nde düzenlenecek yarışta Red Bull sporcusu Ayhancan, Porsche 911 GT3 R ile zafere ulaşmaya çalışacak.
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Manthey EMA takımıyla yarışacak milli pilota, Fransız Kevin Estre ve Avusturyalı Thomas Preining takım arkadaşı olarak eşlik edecek.
Bugün üçüncü antrenman ve sıralama seansları yapılan mücadele, yarın TSİ 17.00'de başlayacak ve 24 saat boyunca sürecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.