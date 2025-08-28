Dolar
41.04
Euro
48.09
Altın
3,414.26
ETH/USDT
4,515.00
BTC/USDT
113,029.00
BIST 100
11,368.78
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor
logo
Spor

Ayhancan Güven, Almanya'da piste çıkacak

Milli otomobil sporcusu Ayhancan Güven, hafta sonu GT World Challenge serisinin 8. ayağı Nürburgring yarışında piste çıkacak.

Fatih Çakmak  | 28.08.2025 - Güncelleme : 28.08.2025
Ayhancan Güven, Almanya'da piste çıkacak

Ankara

Almanya'nın Renanya-Palatina eyaletine bağlı Nürburg kasabasında bulunan motor sporları pistinde, GT World Challenge serisinin 8. ayağı Nürburgring yarışı hafta sonu koşulacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, Alman pilot Laurin Heinrich ve Avusturyalı pilot Klaus Bachler ile birlikte 22 numaralı Schumacher CLRT aracıyla zafer için yarışacak.

GT World Challenge Avrupa yarışı kapsamında 30 Ağustos Cumartesi günü antrenman turları yapılacak, 31 Ağustos Pazar günü de sıralama turları TSİ 10.00'da, 3 saatlik ana yarış ise 16.00'da başlayacak.

Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, geçen aylarda koşulan Nürburgring 24 Saat Yarışını, takım arkadaşı Kevin Estre'nin neden olduğu temas sonucu aldığı 100 saniyelik ceza nedeniyle ikinci sırada tamamlayarak podyuma çıkmıştı.

Dayanıklılık yarışlarının yanı sıra Almanya Binek Otomobil Şampiyonası'nda (DTM) sezona Oschersleben'de elde ettiği tarihi zaferle başlayan ve DTM'de yarış kazanan ilk Türk pilot ünvanını alan Ayhancan Güven, Hollanda'nın Zandvoort pistindeki galibiyetinin ardından geçtiğimiz hafta Sachsenring'de çifte zafer yaşamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Selçuk Bayraktar: Mavi vatan, gelecek nesillere bırakacağımız en önemli miraslardandır
Diyarbakır'da çocuğu zorla götürmeye çalışan şüpheliye esnafın müdahalesi kamerada
İstanbul'da düzenlenen "İslami ve İnsani Bir Sorumluluk: Gazze" konferansı tamamlandı
TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında "Akdeniz ve Osmanlı Denizciliği" başlıklı konferans düzenlendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserimiz olarak Terörsüz Türkiye'yi sizin için hayata geçireceğiz

Benzer haberler

Ayhancan Güven, Almanya'da piste çıkacak

Ayhancan Güven, Almanya'da piste çıkacak

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet