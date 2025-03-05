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Spor

"Okullar Arası Deniz ve Durgunsu Kano Yarışmaları Türkiye Şampiyonası" Adana'da başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen "Okullar Arası Deniz ve Durgunsu Kano Yarışmaları Türkiye Şampiyonası" Adana'da başladı.

Eren Bozkurt  | 05.03.2025 - Güncelleme : 05.03.2025
"Okullar Arası Deniz ve Durgunsu Kano Yarışmaları Türkiye Şampiyonası" Adana'da başladı Fotoğraf: Eren Bozkurt/AA

Adana

Çukurova Üniversitesi Kayıkhane Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyona, 13 ilden 44 kulübün 103 sporcusu katıldı.

Şampiyonanın ilk gününde Seyhan Baraj Gölü'nde deniz kanosu 500 ve 200 metre müsabakaları yapıldı.

Gençler, küçükler ve yıldızlar kategorilerindeki yarışmalarda sporcular, derece elde etmek için mücadele verdi.

Organizasyon, 6-7 Mart'ta gerçekleştirilecek durgunsu kano 500 ve 200 metre müsabakalarıyla tamamlanacak.

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