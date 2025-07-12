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Ekonomi

Adana'da, "Türkiye-Bosna Hersek Ticari İlişkilerini Geliştirme" etkinliği düzenlendi

Bosna Hersek Zenica-Doboj Kantonu Ekonomi Bakanı Samir Sibonjic, Adana Sanayi Odası (ADASO) ev sahipliğinde düzenlenen "Türkiye-Bosna Hersek Ticari İlişkilerini Geliştirme" etkinliğine katıldı.

Didem Akın Akçay  | 12.07.2025 - Güncelleme : 12.07.2025
Adana'da, "Türkiye-Bosna Hersek Ticari İlişkilerini Geliştirme" etkinliği düzenlendi Fotoğraf: Adana Sanayi Odası

Adana

Sibonjic ve beraberindeki heyetin katıldığı etkinlikte, 11 Temmuz 1995'te yaşanan Srebrenitsa Soykırımı'nın yıl dönümü nedeniyle bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı ve Bosna Hersek Milli Marşı okundu.

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Zenica-Doboj Kantonu Ekonomi Bakanı Sibonjic, yaptığı konuşmada, Türkiye ile ekonomik ilişkileri geliştirmek istediklerini söyledi.

Bu kapsamda sık sık Türkiye'nin çeşitli bölgelerini ziyaret ettiklerini belirten Sibonjic, 26 organize sanayi bölgesi bulunan Bosna Hersek'in özellikle demir-çelik, mobilya, enerji ve kağıt üretiminde güçlü bir kapasiteye sahip olduğunu ifade etti.

ADASO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç da Adana'nın Bosna Hersek ile ticaretteki potansiyelinin mevcut rakamların çok üzerinde olduğunu dile getirdi.

Karşılıklı yatırım ve işbirlikleri açısından özellikle metal-makine, plastik, kimya, gıda ve tekstil sektörlerinin öne çıktığının altını çizen Kıvanç, Yumurtalık-Ceyhan bölgesinin Türkiye'nin en stratejik yatırım alanlarından biri haline geldiğini kaydetti.

Etkinlikte, iki ülkenin sanayi ve ticaret yapılarının entegrasyonu, karşılıklı ziyaretlerin artırılması ve yatırımcı rehberlik faaliyetlerinin güçlendirilmesi konusunda mutabakata varıldı.

Toplantı, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

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