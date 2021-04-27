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Spor

Milli yüzücü Sümeyye Boyacı: Beni geliştiren zaferler değil yenilgiler oldu

Paralimpik milli yüzücü Sümeyye Boyacı, öğrencilerle bir araya geldi.

Yunus Kaymaz   | 27.04.2021
Milli yüzücü Sümeyye Boyacı: Beni geliştiren zaferler değil yenilgiler oldu

İstanbul

Bilfen Liseleri tarafından düzenlenen çevrim içi toplantıya katılan 18 yaşındaki Avrupa şampiyonu ve dünya ikincisi milli sporcu, öğrencilerle deneyimlerini ve hedeflerini paylaştı.

Sporcu kimliğinin, yoğun ve disiplinli çalışma prensiplerinin her zaman önde geldiğini belirten Sümeyye Boyacı, "Her gün 8 saat antrenman yapan, çok yoğun çalışan ve olimpiyatlara hazırlanan bir sporcuyum. Tokyo'da altın madalya almak ve İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyorum." dedi.

Kaybettiği yarışların kendisini daha fazla başarıya götürdüğünü anlatan milli sporcu, "Başarılı olduğumda kendimi zafer sarhoşluğuna kaptırmam. Olamadığım zaman da umutsuzluğa kapılmamam gerek. Henüz 16 yaşındayken, 45 yaşında, yılların olimpiyat şampiyonu bir rakibe sahip olduğum için çok şanslıyım aslında. Çünkü rakiplerin ne kadar zorlu ve kaliteliyse, başarı da o kadar kıymetli olur. Evet, altın madalyayı çok seviyorum ama beni geliştiren zaferler değil, yenilgiler oldu. Kazanmak Tanrı'nın ödülüyse, kaybetmek de öğretme biçimi." ifadelerini kullandı.

Yurt dışında psikoloji eğitimi almak ve Uluslararası Paralimpik Komitesinde psikolog olarak çalışmak istediğini kaydeden Boyacı, "Bence gerçek başarı, önümüze çıkan engelleri, zirveye giden yolculukta basamak olarak kullanabilmek. Büyük başarılar çabaya bağlıdır ve durmaksızın çalışma gerektirir. Aksi mümkün değildir." diye konuştu.​​​​​​​

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