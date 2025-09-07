Dolar
41.24
Euro
48.32
Altın
3,586.69
ETH/USDT
4,303.70
BTC/USDT
111,219.00
BIST 100
10,729.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Kocaeli İl Başkanlığı’nda basın toplantısı düzenliyor
logo
Spor

Milli yüzücü Kuzey Set, Yunanistan'da kürsüde yer almak istiyor

Ordulu milli yüzücü Kuzey Set, 26 Eylül'de Yunanistan'da düzenlenecek Uluslararası Açık Su Yüzme Yarışması'nda derece elde etmek için çalışıyor.

Hayati Akçay  | 07.09.2025 - Güncelleme : 07.09.2025
Milli yüzücü Kuzey Set, Yunanistan'da kürsüde yer almak istiyor Fotoğraf: Hayati Akçay/AA

Ordu

Altınordu ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki Set, aynı zamanda yüzme antrenörü olan babası Barış Set'in teşvikleriyle başladığı branşta uluslararası alanda 3 madalya, Türkiye şampiyonalarında da çeşitli dereceler elde etti.

Milli takıma 2023 yılında seçilme başarısı gösteren Set, geçen yıl Ordu Kuzey Spor Kulübü'nden Galatasaray'a transfer oldu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ordulu milli yüzücü yıldızlar kategorisinde katılacağı Uluslararası Açık Su Yüzme Yarışması'nda altın madalya hedefiyle çalışıyor.

Kentte olimpik yüzme havuzunun bakıma alınması nedeniyle antrenmanlarını yaşadığı sitenin havuzunda ve denizde sürdüren Kuzey Set, antrenör babasıyla birlikte Yunanistan'da 26 Eylül'de düzenlenecek yarışa hazırlanıyor.

Milli yüzücü Kuzey Set, AA muhabirine, 5 yaşında başladığı yüzme sporuyla yaklaşık 10 yıldır ilgilendiğini söyledi.

Grand Prix 2024 Şampiyonası'nda 800 metre serbestte birinci, 200 metre kurbağalamada üçüncü ve Makedonya'da düzenlenen Uluslararası Açık Su Balkan Şampiyonası'nda ikincilik elde ettiğini anlatan Set, Türkiye şampiyonalarında ise çeşitli derecelerinin bulunduğunu dile getirdi.

Bazı yarışmalarda Türkiye rekorları kırmayı başardığını anlatan Set, başarıların bundan sonra da devam etmesi için çok çalıştığını dile getirdi.

"Hedefim altın madalya kazanmak"

Yunanistan'da düzenlenecek Uluslararası Açık Su Yüzme Yarışması için çalıştığını vurgulayan Set, "Bu yarışta hedefim altın madalya kazanmak." dedi.

En büyük hedefinin her sporcu gibi Olimpiyat Oyunları'na katılmak olduğunu vurgulayan Kuzey Set, "Şimdiye kadar elde ettiğim başarılar bu yolun bir parçası. Benim bu sporda asıl hedefim olimpiyat madalyası." diye konuştu.

Antrenör baba Barış Set: "Kuzey asla vazgeçmiyor"

Milli sporcunun antrenör babası Barış Set, Kuzey'in hem havuz hem de açık su yüzücüsü olduğunu söyledi.

Kuzey'in yüzmeye çok erken yaşlarda başladığını ve bugün meyvelerini aldığını ifade eden Set, "Önceki yıllarda hedefimiz milli takıma seçilmekti. Bunu başardık ve ardından yurt dışındaki yarışmalardan madalya hedefimiz vardı. Onları da başarmaya başladık." diye konuştu.

Önlerinde Uluslararası Açık Su Yüzme Yarışması olduğunu belirten Set, "Burada hedefimiz madalya alarak ülkemize dönmek." dedi.

Barış Set, Kuzey'in aynı aynı zamanda 28 Kasım'da Macaristan'da düzenlenecek Central European Countries Meet yarışında milli takım ile Türkiye'yi temsil edeceğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sapanca Gölü'ndeki su seviyesi 4 santimetre yükseldi
Eğirdir Gölü'ne can suyu verecek proje için imzalar atıldı
Ankara Valiliğinden, kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısı
Uçaklarda yolculara ücretsiz su verilecek
Balıkesir'de 4,9 ve 4,1 büyüklüğünde iki deprem

Benzer haberler

Milli yüzücü Kuzey Set, Yunanistan'da kürsüde yer almak istiyor

Milli yüzücü Kuzey Set, Yunanistan'da kürsüde yer almak istiyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet