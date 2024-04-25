Milli yelkenci Derin Atakan, olimpiyatlara kota aldı
Fenerbahçe Doğuş'un milli yelkencisi Derin Atakan, kadınlar "formula kite" sınıfında 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota aldı.
Ankara
Türkiye Yelken Federasyonunun açıklamasına göre, Fransa'nın Hyeres kentinde düzenlenen "Last Chance Regatta" yarışlarında kadınlar "formula kite" kategorisinde mücadele eden Derin Atakan, Paris 2024'e katılmaya hak kazandı.
Fenerbahçe Doğuş'un bir diğer milli yelkencisi Merve Vatan da dün olimpiyat kotası elde etmişti.
Böylece Türkiye'nin yelken branşındaki Paris 2024 kotası 4'e yükseldi.
Bakan Bak, Paris 2024'e kota alan milli yelkenci Derin Atakan'ı kutladı
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında, "Fransa'nın Hyeres kentinde düzenlenen Last Chance Regatta yarışlarında formula kite kadınlar kategorisinde, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota alan milli yelkencimiz Derin Atakan'ı tebrik ediyorum. Milli sporcumuzun başarısında emeği geçenlere teşekkür ediyor, ilk kez olimpiyatlarda mücadele edecek sporcumuza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.