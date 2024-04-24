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Milli yelkenci Merve Vatan, Paris 2024 kotası aldı

Fenerbahçe Doğuş'un milli yelkencisi Merve Vatan, IQ Foil kadınlar sınıfında Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kotası elde etti.

Erkan Tiryaki  | 24.04.2024 - Güncelleme : 24.04.2024
Milli yelkenci Merve Vatan, Paris 2024 kotası aldı

Ankara

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamada, Fransa'daki Last Chance Regatta yarışlarında kadınlar IQ Foil kategorisinde Merve Vatan'ın Paris 2024'e katılım hakkı elde ettiği kaydedildi.

Bu başarıyla Türkiye'nin yelken branşındaki Paris 2024 kotası 3'e yükseldi.

Bakan Bak, olimpiyat kotası alan milli yelkenci Merve Vatan'ı kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak yaptığı açıklamada, Fransa'daki Last Chance Regatta yarışlarında kadınlar IQ Foil kategorisinde Paris 2024 kotası alan Merve'yi tebrik ederek, "Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’na kota alan milli yelkencimiz Merve Vatan’ı kutluyorum. Milli sporcumuzun başarısında emeği geçenlere teşekkür ediyor, Merve Vatan’a ülkemizi temsil edeceği Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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