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Dünya

Fransa, olimpiyat meşalesinin güvenliği için 6 bin polis görevlendirecek

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, 8 Mayıs'ta Marsilya'ya ulaşması planlanan olimpiyat meşalesine yönelik güvenlik önlemleri kapsamında 6 bin polisin görevlendirileceğini bildirdi.

Şilan Turp  | 27.04.2024 - Güncelleme : 27.04.2024
Fransa, olimpiyat meşalesinin güvenliği için 6 bin polis görevlendirecek

Ankara

La Provence gazetesine konuşan Darmanin, 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde Paris'te yapılacak Olimpiyat Oyunları'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Olimpiyat meşalesini taşıyan, 19. yüzyıldan kalma yelkenli tekne Belem, 8 Mayıs'ta Marsilya'ya ulaştığında çok sayıda deniz polisi ve bomba imha ekibinin hazır bulunacağını belirten Darmanin, güvenlik personelinin sayısının artırılmasının kent için kayda değer bir çaba olduğunu vurguladı.

Meşalenin gelişi esnasında 6 bin polisin bölgede görevli olacağını kaydeden Darmanin, "Meşaleyi karşılamak için her şey yüzde 99 oranında hazır.” ifadesini kullandı.

Darmanin, hava şartları haricinde Olimpiyat Oyunları'nı ya da ateşini etkileyecek herhangi bir tehdidin olmadığını belirtti.

Geleneksel meşale yakma töreni, 16 Nisan'da olimpiyatların doğum yeri olan Yunanistan'daki Olimpia Antik Kenti'nde yapılmıştı.

Marsilya'ya 8 Mayıs'ta ulaşması planlanan meşalenin Fransa'daki turu, 26 Temmuz'daki açılış töreni sırasında olimpiyat ateşinin Paris'te yakılmasıyla sona erecek.

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