A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyatları elemelerinde mücadele edecek
Ankara
FIVB Dünya Şampiyonası'nda Kanada'yı 3-0 yenen A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları elemelerinde oynamaya hak kazandı.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 1998 yılından sonra ilk kez yer aldığı, Slovenya ve Polonya'nın ortaklaşa düzenlediği 2022 FIVB Dünya Şampiyonası'nda E Grubu'ndaki son maçında Kanada'yı 3-0 yendi.
Bu skorla 2024 Paris Olimpiyat Oyunları elemelerinde oynamaya hak kazanan milli takım, ayrıca tarihinde ilk kez son 16 turuna yükselme başarısı gösterdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.