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Spor

Milli triatlet Gültigin Er sezonun ilk yarışına İspanya'da çıkacak

Milli triatlet Gültigin Er, sezonun ilk yarışına 2022 Avrupa Triatlon Kupası ve Akdeniz Şampiyonası'nda 3 Nisan Pazar günü çıkacak.

Erkan Tiryaki   | 30.03.2022
Milli triatlet Gültigin Er sezonun ilk yarışına İspanya'da çıkacak

Ankara

Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamada, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na hazırlanan milli sporcunun, hafta sonu İspanya'da yarışacağı aktarıldı.

İspanya'nın Melilla şehrinde düzenlenecek organizasyonda milli sporcuya antrenörleri Roberto Cejuela Anta ve Zekeriya Yücetürk'ün eşlik edeceği kaydedildi.


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