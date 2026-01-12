Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya Açık elemelerinde 2. tura yükseldi
Zeynep Sönmez, sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın elemelerinde karşılaştığı Çek Laura Samson'u 2-0 yenerek 2. tura çıktı.
Ankara
Kadınlar dünya sıralamasının 112. basamağındaki Zeynep, Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın elemelerindeki ilk tur maçında, klasmanın 146. sırasındaki Samson ile karşılaştı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
23 yaşındaki milli tenisçi, 1 saat 15 dakika süren mücadeleyi 6-2'lik setlerle 2-0 kazanarak tur atladı.
Elemelerin 5 numaralı seribaşı Zeynep, 2. turda dünya 180 numarası Arjantinli Julia Riera'nın karşısına çıkacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.