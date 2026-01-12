Dolar
43.14
Euro
50.41
Altın
4,583.99
ETH/USDT
3,145.00
BTC/USDT
91,478.00
BIST 100
12,365.79
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, İstanbul Finans Merkezi’nin katkılarıyla hazırlanan AA Finans Masası'na konuk oldu. -VTR
logo
Spor

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya Açık elemelerinde 2. tura yükseldi

Zeynep Sönmez, sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın elemelerinde karşılaştığı Çek Laura Samson'u 2-0 yenerek 2. tura çıktı.

Hüseyin Burak Demirer  | 12.01.2026 - Güncelleme : 12.01.2026
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya Açık elemelerinde 2. tura yükseldi

Ankara

Kadınlar dünya sıralamasının 112. basamağındaki Zeynep, Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın elemelerindeki ilk tur maçında, klasmanın 146. sırasındaki Samson ile karşılaştı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

23 yaşındaki milli tenisçi, 1 saat 15 dakika süren mücadeleyi 6-2'lik setlerle 2-0 kazanarak tur atladı.

Elemelerin 5 numaralı seribaşı Zeynep, 2. turda dünya 180 numarası Arjantinli Julia Riera'nın karşısına çıkacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TCDD, Türkiye'yi "demir ağlarla" örmek için bu yıl birçok proje tamamlayacak
Kısmen donan Muradiye Şelalesi'nin çevresi beyaza büründü
Hemzemin geçitte trenin çarptığı minibüsün sürücüsünün son anda kurtulması kamerada
Kar yağışı birçok ilde etkisini sürdürüyor
FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 81 şüpheli yakalandı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya Açık elemelerinde 2. tura yükseldi

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya Açık elemelerinde 2. tura yükseldi

Zeynep Sönmez, Uluslararası Brisbane Tenis Turnuvası elemelerinde final turuna yükseldi

45 yaşındaki tenisçi Venus Williams'a Avustralya Açık'tan özel davet

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet