Euro
7.74
Dolar
6.84
BIST 100
110,882.00
Altın
1,728.72
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Milli tenisçi Ergi Kırkın, Doğu Avrupa Şampiyonası'na galibiyetle başladı

Milli tenisçi Ergi Kırkın, Doğu Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçından galibiyetle ayrıldı.

Halil İbrahim Avşar   | 16.06.2020
Milli tenisçi Ergi Kırkın, Doğu Avrupa Şampiyonası'na galibiyetle başladı

Ankara

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen organizasyonda ev sahibi ülkeden Goran Zivotic ile karşılaşan milli sporcu, rakibini 6-1 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup etti.

Ergi Kırkın, gruptaki ikinci maçında Bosna Hersek'ten Mirza Basic ile karşı karşıya gelecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Oscar ödülleri gecesi Kovid-19 nedeniyle Nisan 2021'e ertelendi
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 8 milyon 120 bini geçti
Bakan Varank Kovid-19'a karşı aşı ve ilaç geliştirme çalışmalarını yerinde inceledi
Meksika'da artan Kovid-19 vakalarına rağmen yeni normale dönüş devam ediyor
Afrika’da son 24 saatte koronavirüs kaynaklı 303 ölüm

Benzer haberler

Milli tenisçi Ergi Kırkın, Doğu Avrupa Şampiyonası'na galibiyetle başladı

Milli tenisçi Ergi Kırkın, Doğu Avrupa Şampiyonası'na galibiyetle başladı

ABD Açık'a koronavirüs tehdidi

Federer sakatlığı yüzünden bu yıl tenis oynayamayacak

Rafael Nadal ABD Açık'a katılma konusunda kararsız

Rafael Nadal ABD Açık'a katılma konusunda kararsız
Tenisin yıldızlarından 'Siyahilerin Hayatları Önemlidir' paylaşımı

Tenisin yıldızlarından 'Siyahilerin Hayatları Önemlidir' paylaşımı
Tenisin kadın şampiyonlarından George Floyd'un öldürülmesine tepki

Tenisin kadın şampiyonlarından George Floyd'un öldürülmesine tepki