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Spor

Milli tenisçi Atakan Karahan, Les Petits As'ı yarı finalde tamamladı

Milli tenisçi Atakan Karahan, Les Petits As'ta Ukraynalı Oleksandr Ponomar ile oynadığı yarı final maçını 2-0 kaybetti.

Halil İbrahim Avşar   | 02.02.2020
Milli tenisçi Atakan Karahan, Les Petits As'ı yarı finalde tamamladı

Ankara

Atakan Karahan, Tenis Avrupa takviminin 14 yaşta en önemli turnuvalarından Les Petits As'ta Ukraynalı Oleksandr Ponomar ile oynadığı yarı final maçını 2-0 kaybetti.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Fransa'nın Tarbes kentindeki turnuvada sırasıyla Ukraynalı, Bulgar, ABD'li ve Hırvat rakiplerini eleyen 2006 doğumlu Atakan, yarı finalde 3 numaralı seribaşı Ponomar'a 7-6 ve 7-5’lik setlerle mağlup oldu.

Atakan, Les Petits As'ta 1 numaralı seribaşı olarak yarı final oynayan ilk Türk tenisçi unvanını elde etti.

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