Madrid Açık'ta tek kadınlar şampiyonu Swiatek
Madrid Açık Tenis Turnuvası'nın tek kadınlar finalinde Aryna Sabalenka'yı 2-1 yenen Iga Swiatek, şampiyon oldu.
İstanbul
İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen toprak kort turnuvasının finalinde dünya klasmanının ilk 2 numarası Polonyalı Swiatek ile Belaruslu Sabalenka karşı karşıya geldi.
Toplam 3 saat 11 dakika süren mücadeleyi 7-5, 4-6 ve 7-6'lık setlerle 2-1 kazanan Swiatek, kariyerinin ilk Madrid Açık şampiyonluğuna uzandı.
22 yaşındaki Swiatek, bu sezon 3, kariyerinin ise 20. şampiyonluğunu elde etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.