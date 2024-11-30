Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek'in durumu "yakından" takip ediliyor
Türkiye Tenis Federasyonu, Tunus'ta düzenlenen M15 Monastir Turnuvası'nda maç sırasında rahatsızlanan milli sporcu Altuğ Çelikbilek'in durumunun "yakından" takip edildiğini bildirdi.
Ankara
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamada, "Tunus'ta düzenlenen turnuvada maç esnasında rahatsızlanan milli sporcumuz Altuğ Çelikbilek'in sağlık durumu federasyonumuzca ve Tunus Büyükelçiliğimizce yakından takip edilmekte olup sporcumuza ve ailesine gereken tüm destek sağlanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.
Altuğ Çelikbilek, Monastir kentindeki organizasyonda bugün milli sporcu Yankı Erel ile karşılaştığı yarı final mücadelesinde rahatsızlanarak karşılamaya devam edememişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.