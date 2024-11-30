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Spor

Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek'in durumu "yakından" takip ediliyor

Türkiye Tenis Federasyonu, Tunus'ta düzenlenen M15 Monastir Turnuvası'nda maç sırasında rahatsızlanan milli sporcu Altuğ Çelikbilek'in durumunun "yakından" takip edildiğini bildirdi.

Erkan Tiryaki  | 30.11.2024 - Güncelleme : 30.11.2024
Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek'in durumu "yakından" takip ediliyor

Ankara

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamada, "Tunus'ta düzenlenen turnuvada maç esnasında rahatsızlanan milli sporcumuz Altuğ Çelikbilek'in sağlık durumu federasyonumuzca ve Tunus Büyükelçiliğimizce yakından takip edilmekte olup sporcumuza ve ailesine gereken tüm destek sağlanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Altuğ Çelikbilek, Monastir kentindeki organizasyonda bugün milli sporcu Yankı Erel ile karşılaştığı yarı final mücadelesinde rahatsızlanarak karşılamaya devam edememişti.

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