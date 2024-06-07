Dolar
32.35
Euro
34.94
Altın
2,307.92
ETH/USDT
3,769.10
BTC/USDT
70,398.00
BIST 100
10,138.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Milli okçular, Hırvatistan'da iki altın madalya kazandı

Klasik Yay Karışık Okçuluk Milli Takımı ve Makaralı Yay Karışık Okçuluk Milli Takımı, Avrupa Grand Prix'sinde altın madalya elde etti.

Erkan Tiryaki  | 07.06.2024 - Güncelleme : 07.06.2024
Milli okçular, Hırvatistan'da iki altın madalya kazandı Fotoğraf: Mustafa Çiftçi/AA

Ankara

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hırvatistan'ın Porec kentinde düzenlenen Avrupa Grand Prix 1. Ayak yarışmasında Dünya Yenihayat ve Mete Gazoz'dan oluşan Klasik Yay Karışık Milli Takımı, finalde Almanya'yla karşılaştı.

Rakiplerini 2-0 yenen Dünya-Mete ikilisi, altın madalyanın sahibi oldu.

Hazal Burun ve Emircan Haney'den oluşan Makaralı Yay Karışık Milli Takımı ise finalde Avusturya'yı, 151-151'lik eşitliğin ardından beraberlik atışları sonrası yenerek altın madalya kazandı.

Emircan Haney, Batuhan Akçaoğlu ve Yağız Sezgin'den oluşan Makaralı Yay Erkek Milli Takımı ise finalde Avusturya'ya 234-232 yenildi. Milli takım gümüş madalya aldı.

Organizasyon yarın yapılacak bireysel müsabakalarla sona erecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Başkanı Kurtulmuş, YKS'ye girecek adaylara başarı diledi
Salda Gölü’nde Çevre Haftası dolayısıyla bisiklet turu yapıldı
Yurdun iç kesimlerindeki kuvvetli yağış 22.00'ye kadar etkisini sürdürecek
Ankara Emniyet Müdürlüğünden sürücülere "YKS" uyarısı
Denizli'deki orman yangınıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

Benzer haberler

Milli okçular, Hırvatistan'da iki altın madalya kazandı

Milli okçular, Hırvatistan'da iki altın madalya kazandı

İlk uluslararası altın madalyasını kazanan milli yüzücü Kuzey Set'in hedefi olimpiyatlar

Olimpiyata rekor sporcuyla katılacak Türk boksunda hedef; rekor sayıda madalya

Avrupa şampiyonu ikizler bilek güreşinde dünya birinciliği için birlikte çalışıyor

Avrupa şampiyonu ikizler bilek güreşinde dünya birinciliği için birlikte çalışıyor
Dünya Etnospor Konfederasyon Başkanı Bilal Erdoğan: Türk okçular şu anda dünyanın zirvesinde

Dünya Etnospor Konfederasyon Başkanı Bilal Erdoğan: Türk okçular şu anda dünyanın zirvesinde
Milli kadın güreşçiler olimpiyatlara isimlerini "altın" harflerle yazdırmak istiyor

Milli kadın güreşçiler olimpiyatlara isimlerini "altın" harflerle yazdırmak istiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet