Spor

Milli halterciler 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda günü, 3 altın 2 gümüş ve 1 bronz madalyayla tamamladı

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye, halter branşında günü 3 altın 2 gümüş, 1 bronz toplam 6 madalyayla bitirdi.

Fatih Çakmak  | 10.11.2025 - Güncelleme : 10.11.2025
Milli halterciler 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda günü, 3 altın 2 gümüş ve 1 bronz madalyayla tamamladı Fotoğraf: Mohammed Saad/AA

Riyad

Oyunlara 7. gün yapılan müsabakalarla devam edildi.

Bulvar Riyad Arena'da gerçekleştirilen halter müsabakalarında Türkiye'yi kadınlar 63 kiloda temsil eden Aysel Özkan koparmada 98 kilo, silkmede 118 kilo ve toplamda 216 kiloyla 3 altın madalya kazanarak şampiyon oldu.

Kadınlar 69 kiloda podyuma çıkan Nuray Güngör ise koparmada 105 kiloluk kaldırışıyla bronz, silkmede 128 kiloyla ve toplamda 233 kiloyla 2 gümüş madalya kazandı.

Milli halterciler, oyunlarda 13 altın, 5 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 20 madalyaya ulaştı.



