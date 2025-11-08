Dolar
42.21
Euro
48.90
Altın
4,001.38
ETH/USDT
3,399.40
BTC/USDT
102,180.00
BIST 100
10,924.53
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Türkiye 6. İslami Dayanışma Oyunları'nın 5. gününü 22 madalya ile tamamladı

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye, günü 14 altın, 4 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 22 madalya ile birinci ülke olarak tamamladı.

Fatih Çakmak  | 08.11.2025 - Güncelleme : 08.11.2025
Türkiye 6. İslami Dayanışma Oyunları'nın 5. gününü 22 madalya ile tamamladı

Riyad

Oyunların 5. gününde ay-yıldızlı sporcular; halter, judo, yüzme, voleybol, boks ve masa tenisi branşlarında mücadele etti.

Türkiye, günü 14 altın, 4 gümüş, 4 bronz olmak üzere 22 madalya ile bitirdi.

Gün sonunda Türkiye halterde 6 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya, yüzmede 4 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya, judo branşında da 4 altın, 1 bronz madalya kazandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Grup maçları devam eden Erkek Voleybol Milli Takımı, ikinci karşılaşmasında İran'a 3-1 yenildi.

Türkiye, ülkeler madalya sıralamasında birinci sırada yer aldı. Türkiye'yi 3 altın, 7 gümüş olmak üzere 10 madalya ile Endonezya takip etti. Üçüncü sıradaki Özbekistan'ın ise 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 5 madalyası bulunuyor.

İlk altın madalya halterden geldi

Ay-yıldızlı kadın haltercilerden 48 kiloda Gamze Altun, koparmada 72, silkmede 100 ve toplamda da 172 kiloyla 3 altın madalya kazanma başarısı gösterdi.

Bulvar Riyad Arena'da gerçekleştirilen halter müsabakalarında Türkiye, kadınlar 53 kiloda Cansel Özkan ile koparmada, silkmede ve toplamda 3 altın madalya kazandı.

Erkekler 60 kiloda milli halterci Burak Aykun, koparmada bronz, silkmede ve toplamda ise 2 gümüş madalya elde etti.

Judoda milli sporcular günü 5 madalya ile tamamladı

Prince Faisal bin Fahad Sports City'de gerçekleştirilen müsabakalarda Türkiye, erkekler 60 kiloda yarışan Salih Yıldız ve kadınlar 48 kiloda Tuğçe Beder ile altın madalya kazandı.

Kadınlar 63 kiloda Ayten Mediha Yeksan ile 57 kiloda tatamiye çıkan milli judocu Hasret Bozkurt da altın madalya elde etti.

Kadınlar 63 kiloda ay-yıldızlı judocu Minel Akdeniz ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Yüzme branşında milli sporcular, günü 8 madalya ile tamamladı

Yüzme yarışlarında 1500 metre serbest erkekler finalinde milli yüzücü Kuzey Tunçelli ile 800 metre serbestte milli yüzücü Selinnur Sade altın madalya kazanırken 800 metre serbestte Belis Şakar ise bronz madalya kazandı.

Oyunlarda Ahmet Mete Boylu, Demir Özdemir, Nehir Toker ve Gizem Güvenç'ten oluşan 4x100m serbest karma bayrak takımı finaldeki derecesiyle altın madalya kazandı.

Kadınlar 400 metre karışık finalinde milli yüzücü Ecem Dönmez Öğretir altın, aynı kategoride Belis Şakar ise gümüş madalyaya ulaştı.

Milli yüzücü Polat Uzer Turnalı ise 400 metre karışık erkekler finalinde gümüş madalya, aynı kategoride Onur Ege Öksüz ise bronz madalya elde etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da yarışları izleyerek millilere destek verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ordu'daki taş ocağı şantiyesindeki göçüğe ilişkin ön inceleme raporu yayımlandı
Kars'ta bitkin bulunan yaralı bozayının tedavisi sürüyor
Eski Nilüfer Belediye Başkanı Erdem'in tutuklandığı rüşvet soruşturmasında 3 kişiye daha gözaltı
Bakan Kurum: Gelecek hafta 350 bininci deprem konutunu teslim edeceğiz, yıl sonunda evine girmeyen depremzede kalmayacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Karabağ Zaferi, Azerbaycan'ın haklı mücadelesinin tescil edildiği bir dönüm noktasıdır

Benzer haberler

Türkiye 6. İslami Dayanışma Oyunları'nın 5. gününü 22 madalya ile tamamladı

Türkiye 6. İslami Dayanışma Oyunları'nın 5. gününü 22 madalya ile tamamladı

İstanbul, Wanderlust dergisinin 2025 Seyahat Ödülleri'nde altın madalya kazandı

Bakan Bak, 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda "sporcular köyünü" ziyaret etti

6. İslami Dayanışma Oyunları'nın açılış töreni yarın Riyad'da yapılacak

6. İslami Dayanışma Oyunları'nın açılış töreni yarın Riyad'da yapılacak

Genç milli halterciler Avrupa'nın zirvesinde

Genç milli halterciler Avrupa'nın zirvesinde
Milli halterci Aysel Özkan'dan Avrupa'da 1 altın, 1 gümüş madalya

Milli halterci Aysel Özkan'dan Avrupa'da 1 altın, 1 gümüş madalya

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet