Türkiye 6. İslami Dayanışma Oyunları'nın 5. gününü 22 madalya ile tamamladı
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye, günü 14 altın, 4 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 22 madalya ile birinci ülke olarak tamamladı.
Riyad
Oyunların 5. gününde ay-yıldızlı sporcular; halter, judo, yüzme, voleybol, boks ve masa tenisi branşlarında mücadele etti.
Türkiye, günü 14 altın, 4 gümüş, 4 bronz olmak üzere 22 madalya ile bitirdi.
Gün sonunda Türkiye halterde 6 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya, yüzmede 4 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya, judo branşında da 4 altın, 1 bronz madalya kazandı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Grup maçları devam eden Erkek Voleybol Milli Takımı, ikinci karşılaşmasında İran'a 3-1 yenildi.
Türkiye, ülkeler madalya sıralamasında birinci sırada yer aldı. Türkiye'yi 3 altın, 7 gümüş olmak üzere 10 madalya ile Endonezya takip etti. Üçüncü sıradaki Özbekistan'ın ise 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 5 madalyası bulunuyor.
İlk altın madalya halterden geldi
Ay-yıldızlı kadın haltercilerden 48 kiloda Gamze Altun, koparmada 72, silkmede 100 ve toplamda da 172 kiloyla 3 altın madalya kazanma başarısı gösterdi.
Bulvar Riyad Arena'da gerçekleştirilen halter müsabakalarında Türkiye, kadınlar 53 kiloda Cansel Özkan ile koparmada, silkmede ve toplamda 3 altın madalya kazandı.
Erkekler 60 kiloda milli halterci Burak Aykun, koparmada bronz, silkmede ve toplamda ise 2 gümüş madalya elde etti.
Judoda milli sporcular günü 5 madalya ile tamamladı
Prince Faisal bin Fahad Sports City'de gerçekleştirilen müsabakalarda Türkiye, erkekler 60 kiloda yarışan Salih Yıldız ve kadınlar 48 kiloda Tuğçe Beder ile altın madalya kazandı.
Kadınlar 63 kiloda Ayten Mediha Yeksan ile 57 kiloda tatamiye çıkan milli judocu Hasret Bozkurt da altın madalya elde etti.
Kadınlar 63 kiloda ay-yıldızlı judocu Minel Akdeniz ise bronz madalyanın sahibi oldu.
Yüzme branşında milli sporcular, günü 8 madalya ile tamamladı
Yüzme yarışlarında 1500 metre serbest erkekler finalinde milli yüzücü Kuzey Tunçelli ile 800 metre serbestte milli yüzücü Selinnur Sade altın madalya kazanırken 800 metre serbestte Belis Şakar ise bronz madalya kazandı.
Oyunlarda Ahmet Mete Boylu, Demir Özdemir, Nehir Toker ve Gizem Güvenç'ten oluşan 4x100m serbest karma bayrak takımı finaldeki derecesiyle altın madalya kazandı.
Kadınlar 400 metre karışık finalinde milli yüzücü Ecem Dönmez Öğretir altın, aynı kategoride Belis Şakar ise gümüş madalyaya ulaştı.
Milli yüzücü Polat Uzer Turnalı ise 400 metre karışık erkekler finalinde gümüş madalya, aynı kategoride Onur Ege Öksüz ise bronz madalya elde etti.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da yarışları izleyerek millilere destek verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.