Dolar
42.69
Euro
50.17
Altın
4,300.57
ETH/USDT
3,130.10
BTC/USDT
90,504.00
BIST 100
11,311.31
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Dünya ve Türkiye şampiyonu milli atlet İnci Kalkan yeni başarılara koşuyor

Dünya ve Türkiye şampiyonu milli atlet İnci Kalkan, yeni hedeflerine başarıyla ulaşmak için hız kesmeden koşmaya devam ediyor.

Zekeriya Karadavut  | 13.12.2025 - Güncelleme : 13.12.2025
Dünya ve Türkiye şampiyonu milli atlet İnci Kalkan yeni başarılara koşuyor Fotoğraf: Aynur Altunışık/AA

Aksaray

Trabzon'da 2016'da düzenlenen 3000 metre Dünya Okul Sporları Olimpiyatları'nda (Gymnasiade 2016) şampiyonluğa uzanan 24 yaşındaki Kalkan, 2018'de İstanbul'da gerçekleştirilen Balkan Salon Şampiyonası'nda 3000 metre kategorisinde elde ettiği dereceyle Türkiye rekoru kırarak altın madalyayı boynuna taktı.

Farklı yaş kategorilerinde Avrupa ikinciliği ve üçüncülüğü bulunan Kalkan, bu yıl milli takımla Romanya'da düzenlenen Balkan Kros Şampiyonası'nda takım halinde altın madalyayı kazandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kalkan, Aksaray'daki Dağılgan Spor Kompleksi'nde yeni başarılar için çalışmalarını sürdürüyor.

"Yoğun şekilde çalışmalarımız devam ediyor"

Atletizmle 15 yıldır ilgilenen İnci Kalkan, AA muhabirine, başarılarının devam etmesi için elinden geleni yaptığını söyledi.

Büyük hedeflerinin olduğunu, bunun için her gün çift antrenman yaptığını anlatan Kalkan, şöyle konuştu:

"Balkan Şampiyonası'nın ardından Gaziantep'te uluslararası bir organizasyona katıldım ve üçüncü oldum. Yoğun şekilde çalışmalarımız devam ediyor. 2026'da Avrupa Atletizm Şampiyonası olacak. Hedefimiz burada kürsüye çıkarak bayrağımızı en yukarıda dalgalandırmak. Daha önce birçok yarışmada bunu yaptım. Kendime güveniyorum, yine yapacağıma inanıyorum. Milli takım kampları çok iyi geçiyor. Milli takımda hava çok iyi. Milli takımın başarısı için mücadele ediyoruz. 2028'de yapılacak Yaz Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil etmek istiyorum."

Antrenör Orhan Kahraman: Altyapıdan da birçok sporcumuz yetişiyor, hepsi de İnci'yi örnek alıyor

Antrenör Orhan Kahraman ise yetenekli ve başarılı bir milli sporcu olan İnci ile hedeflerinin her zaman büyük olduğunu dile getirdi.

Hedeflere teker teker ulaştıklarını vurgulayan Kahraman, "Günde yaklaşık 5 saat antrenman yapıyoruz. Kendi imkanlarımızla buraya kadar getirdik. Aksaraylı büyüklerimizden sponsor desteği bekliyoruz. Çok zor şartlarda çalışıyoruz. Altyapıdan da birçok sporcumuz yetişiyor. Hepsi de İnci'yi örnek alıyor." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in verdiği sözleri yerine getirmesi, ateşkese tam anlamıyla uyması şarttır
Üs bölgelerinde kullanılan jeneratörlerden açığa çıkan atık ısı enerjisi yeniden değerlendiriliyor
Uydu verilerinden Konya ve Bursa ovalarında yatay ve düşey hareketler tespit edildi
Antalya'da 46 yıldır terzilik yapan Sadettin Dönmez mesleğini "aşkla" yaşatıyor
Öğretmenler "kitap tahlili" ile öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırıyor

Benzer haberler

Dünya ve Türkiye şampiyonu milli atlet İnci Kalkan yeni başarılara koşuyor

Dünya ve Türkiye şampiyonu milli atlet İnci Kalkan yeni başarılara koşuyor

Eray Şamdan, spor tarihine "altın" harflerle geçmekten gururlu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet