6. İslami Dayanışma Oyunları'nda mücadele eden milli sporculardan Atatürk'e saygı duruşu
Suudi Arabistan'da devam eden 6. İslami Dayanışma Oyunları'na katılan milli sporcular, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 87. yılında Türk bayrağı açarak andı.
Riyad
6. İslami Dayanışma Oyunları'nda mücadele etmek üzere başkent Riyad'da bulunan milli sporcular, ebediyete intikal edişinin 87. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk anmak için Sporcular Köyü'nün bahçesinde Türk bayrağı açarak saygı duruşunda bulundu.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Ay-yıldızlı sporcular, Atatürk'ü özlemle ve saygıyla andıklarını ifade ettiler.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.