Dolar
17.37
Euro
17.43
Altın
1,735.43
ETH/USDT
1,068.70
BTC/USDT
19,837.00
BIST 100
2,434.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Milli güreşçiler, Hırvatistan'da 15 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda mindere çıkacak

15 Yaş Altı Grekoromen Stil Erkek Milli Takımı ve 15 Yaş Altı Kadın Milli Takımı güreşçileri, Hırvatistan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Fatih Çakmak   | 12.07.2022
Milli güreşçiler, Hırvatistan'da 15 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda mindere çıkacak

Ankara

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Zagreb'deki organizasyon, 16-19 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.

Türkiye'yi organizasyonda temsil edecek sporcular şöyle:

Serbest Stil Erkek Milli Takımı: Barış Soylu (38 kilo), Abdulsamet Uçar (41 kilo), Mehmet Hanifi Sarp (44 kilo), Melih Yegin (48 kilo), Umut Gül (52 kilo), Ömer Fatih Örel (57 kilo), İsmail Bereket (62 kilo), Kuzey Mahir İldem (68 kilo), Muhammet Emin Uyumaz (75 kilo), Yasin Çakır (85 kilo).

Kadın Milli Takımı: Duygu Gedik (33 kilo), Fatma Yılmaz ( 36 kilo), Yağmur Karabacak (39 kilo), İrem Öztürk (42 kilo), Nil Aktaş (46 kilo), İrem Akalın (50 kilo), Eylem Engin (54 kilo), Yağmur Şen (58 kilo), İlayda Çin (62 kilo), Özlem Sarıaslan (66 kilo).


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Akar: Ukrayna limanlarında bekleyen tahılın tahliyesi için görüşmeler yarın İstanbul'da yapılacak
Şanlıurfa'daki Balıklıgöl'de bayram yoğunluğu
Kastamonu'daki selde kaybolan genci arama çalışmaları 16'ncı gününde sürüyor
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Türk bayrağı asıldı
Koruma ve bakım altındaki çocuklar gençlik kamplarına katılacak

Benzer haberler

Milli güreşçiler, Hırvatistan'da 15 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda mindere çıkacak

Milli güreşçiler, Hırvatistan'da 15 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda mindere çıkacak

Yağlı güreşlerin yurt dışında tanıtımı için çalışma yapılacak

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Şimşek spora başlama hikayesini anlattı

Dünyayı dize getiren "cihan pehlivanı" Koca Yusuf

Dünyayı dize getiren "cihan pehlivanı" Koca Yusuf
Kırkpınar'da ikinci gün müsabakaları sona erdi

Kırkpınar'da ikinci gün müsabakaları sona erdi

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri 2. gününde devam ediyor

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri 2. gününde devam ediyor