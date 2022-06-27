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Spor

Milli güreşçi Murat Fırat, grekoromen stil 67 kiloda altın madalya kazandı

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Muhammed Boztepe   | 27.06.2022
Milli güreşçi Murat Fırat, grekoromen stil 67 kiloda altın madalya kazandı

Oran

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli güreşçi Murat Fırat, grekoromen stil 67 kiloda altın madalya kazandı.

Oran kentinde gerçekleşen organizasyonda Murat Fırat, çeyrek finalde Fransız Gagik Snjoyan, yarı finalde de İtalyan rakibi Ignazio Sanfilippo'yu mağlup ederek finale yükseldi

Finalde Cezayirli Ishak Ghaiou ile mücadele eden Murat Fırat, rakibini 7-6 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.


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