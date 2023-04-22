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Spor

Milli güreşçi Adem Burak Uzun, Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda, grekoromen stil 55 kiloda Adem Burak Uzun, Avrupa şampiyonu oldu.

Muhammed Boztepe  | 22.04.2023 - Güncelleme : 22.04.2023
Milli güreşçi Adem Burak Uzun, Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı Fotoğraf: Stipe Majic

Ankara

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Zagreb'de devam eden organizasyonda milli sporcular mindere çıktı.

Milli güreşçi Adem Burak Uzun, grekoromen stil 55 kiloda çeyrek finalde Ermeni Rudik Mkrtchyan'ı 12-3, yarı finalde de Gürcü Nugzari Tsurtsumia'yı 13-3 yenerek finale yükseldi.

22 yaşındaki Adem Burak, finalde karşılaştığı son dünya ve Avrupa şampiyonu Azerbaycanlı Eldaniz Azizli'yi teknik üstünlükle mağlup ederek ilk Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

Milli güreşçi Ali Cengiz gümüş madalya kazandı

Milli sporcu Ali Cengiz, grekoromen stil 87 kiloda elemelerde Hollandalı rakibi Marcel Sterkenburg'un müsabakadan çekilmesiyle çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde Azerbaycanlı Islam Abbasov'u eleyerek yarı finale çıkan Ali Cengiz, bu turda Gürcü Lasha Gobadze'yi 3-1 mağlup ederek final hakkı elde etti.

Ali Cengiz, finalde karşılaştığı Macar Istvan Takacs'a 5-2 yenilerek gümüş madalya kazandı.

Yunus Emre Başar ise grekoromen stil 77 kiloda Danimarkalı Oliver Marco Krueger'i teknik üstünlükle yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

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